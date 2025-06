Explosão em posto de gasolina mata um homem e fere outro no Rio

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma explosão em um posto de gasolina, no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Guaraci Ferreira Costa, de 64 anos, e Paulo dos Santos, de 61 anos, foram socorridos por agentes do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas Guaraci não sobreviveu aos ferimentos. Já Paulo dos Santos segue internado em estado grave.

A Polícia Civil vai investigar as causas da explosão.

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Assessórios de estado do Rio de Janeiro, que representa os estabelecimentos que fazem a adaptação de veículos para GNV, divulgou nota lamentando as vítimas e reafirmando a segurança do sistema de abastecimento.

O Sindirepa pediu reforço na fiscalização dos locais que instalam kits GNV de maneira ilegal e anunciou uma reunião na próxima quinta-feira com autoridades e representantes do setor para tratar da questão.