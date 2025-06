Abertas inscrições para a 4ª Mostra Nacional de Curtas CineMarias

A 4ª Mostra Nacional Cine Marias - Fabular Novos Futuros- está com inscrições abertas para filmes de todo o Brasil, dirigidos por mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-binárias. As inscrições vão até o dia 12 de junho e devem ser feitas pelo site

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os filmes selecionados concorrem aos troféus de Melhor Filme Capixaba e Melhor Filme Nacional, com premiações de R$ 2 mil para cada categoria. Os curtas serão exibidos na programação da Mostra Cine Marias, nos dias 22 e 23 de agosto, no Cine Metrópolis, em Vitória, no Espírito Santo. O evento também terá palestras, vivências e rodas de conversas com mulheres de referência da cena cultural e audiovisual brasileira.

Para a inscrição, serão aceitos curtas-metragens de todos os gêneros, incluindo obras ficcionais, não ficcionais e animações. Não serão aceitos videoclipes, fashion filmes, episódios de séries ou obras publicitárias. Os filmes devem ter sido produzidos no Brasil entre janeiro de 2023 e 10 de maio de 2025, com duração de no máximo 25 minutos, incluídos os créditos. Além disso, as obras devem ter cópia de exibição em arquivo digital.

Valorização

O CineMarias é uma das poucas mostras do Brasil dedicadas à valorização do cinema e da arte feminina. Inspirada na Lei Maria da Penha, a Mostra CineMarias se propõe a refletir de forma poética - por meio da arte e da educação - a mazela social que é a violência contra a mulher e a falta de representação feminina no cinema, na mídia e nos espaços de poder.