Festival leva cinema e homenagens para Xerém na Baixada Fluminense

O ator e diretor Antônio Pitanga e o presidente do Instituto Zeca Pagodinho, Louiz Carlos da Silva, serão os homenageados da 2ª edição do Festival de Cinema de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os dois vão receber o Troféu Zeca Pagodinho, símbolo do festival, na cerimônia de abertura, nesta quinta-feira (5). Na sequência será exibido o filme Pitanga, dirigido pela atriz Camila Pitanga e pelo diretor Beto Brant.

Na Mostra Competitiva Nacional de Curtas serão apresentados os filmes: A Caverna, de Louise Fiedler, TCC – Trabalho Caótico de Cinema, de Ricardo Santos, Intangível Tangível de Tales Ordakji, Sertão 2138, de Deuilton do Nascimento e As Gingers, de Pedro Murad. Nesta mostra os julgadores serão Patrícia Pillar, Vinícius de Oliveira e Verônica Alvarenga.

Além da apresentação de 20 filmes, até sábado (7), no Espaço Bellogio, a programação inclui mostras competitivas, divididas nas categorias Nacional, Baixada e Gospel, com exibição de 15 curtas-metragens. Os destaques receberão premiações de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Atriz, Melhor Ator e Prêmio do Júri Popular. A entrada é gratuita.

Realizado pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV), a 2ª edição do Festival de Cinema de Xerém conta com a direção-geral de Sérgio Assis, que também é fundador e presidente da instituição. Ele explicou que o evento tem como objetivo possibilitar um intercâmbio para as diversas produções realizadas em todos os Estados brasileiros, além de democratizar e difundir a produção audiovisual de curtas-metragens no Estado do Rio, especialmente na Baixada Fluminense e no território de Duque de Caxias e Xerém.

“A gente produz um festival com uma qualidade técnica muito boa, traz profissionais que fazem festivais acontecerem em todo o país e toda uma infraestrutura que normalmente não se vê na Baixada Fluminense. Você chega e vê uma projeção de um festival de cinema internacional”, disse em entrevista à Agência Brasil.

Mostrinha infantil

O Festival tem ainda atrações para as crianças: a Mostrinha Infantil, trará títulos dirigidos ao público infanto-juvenil, como Só no Sertão, de Alexandre Klemperer, Pés de Peixe, de Aldemar Matias e Larissa Ribeiro, Revolução da TV, de Rodrigo César, e Jorge Quer Ser Repórter, de Victor Germano, Lula Queiroga, todos da Globo Filmes. Sérgio Assis disse que essa é uma forma também de incentivar a formação de público. O diretor adiantou que todas as sessões já estão esgotadas.

“As quatro mostras infantis estão lotadas, não tem mais vagas. Estamos falando de quase 2 mil crianças do ensino público que vão para as mostras”, destacou.

“Acho que todo brasileiro, em especial, os fazedores de cultura encaram um desafio muito grande quando a palavra é cinema, é arte. Esse ano, graças a Deus, parte do festival contou com a Lei Aldir Blanc, ainda não foi ele todo, mas teve um pouquinho de ajuda da prefeitura, tem alguns colaboradores amigos, poucos que podem ajudar, e na maior parte, neste momento, é investimento próprio da Escola Brasileira de Audiovisual, que está empregando do caixa próprio para fazer o festival acontecer, se consolidar e, com isso, gerar visibilidade e atrair investidores para as próximas edições”, explicou, elogiando o trabalho do artista plástico Fábio Gomes que decora o muro da EBAV.

“A gente tem o muro mais lindo de Xerém. Tem várias personalidades, uma pintura bem realista de um dos maiores artistas do mundo, o muralista Fábio Gomes. Temos ali artistas de cinema e da música, religiosos. A gente acredita muito na união de pessoas, mesmo as de credos diferentes. A gente vê a arte como instrumento de união e de transformação social”.

O público do Festival vai poder participar também da oficina “Atuação para Câmera”, ministrada pelo ator Vinícius de Oliveira, que atuou em Central do Brasil, Linha de Passe e Sintonia.

“A gente está promovendo também essa oportunidade das pessoas interagirem com o ator, que vive a mesma realidade de muitos. O Vinícius foi descoberto para o Central do Brasil, aos 11 anos de idade, pelo Walter Salles, se oferecendo a engraxar os sapatos do Walter. Um ano depois, esse menino da Maré estava em Hollywood concorrendo ao Oscar. É uma referência que a gente tem que promover e as pessoas saberem disso e falarem ‘pôxa eu também posso’”, concluiu.

Na visão do ator Antônio Pitanga, o evento dá visibilidade aos artistas locais.

“Realizar um festival em Xerém é muito importante fazer com que os olhos da cinematografia brasileira esteja em Xerém, fazer com que as pessoas a partir do festival, o turismo, a visitação, a importância de ser discutido na Baixada um dos festivais que pode se tornar um dos mais importantes do Rio de Janeiro, quiçá, do Brasil. Axé. Tem o meu apoio. Viva Xerém!", analisou.

Para Louiz Costa da Silva, que é filho de Zeca Pagodinho, a realização do festival em Xerém é uma forma de democratizar o acesso ao cinema e à cultura.

“Xerém é um distrito de Duque de Caxias é um bairro muito isolado, isolado até do centro de Caxias, onde tem salas de cinema. Para uma criança e um morador de Xerém ter acesso ao cinema é muito custoso ter que ir ao centro do município. A gente levar um pouco de cinema para lá já é um alento bacana”, disse.

O presidente vê representatividade também para a Baixada Fluminense ter um festival desse porte.

“A galera e muitos valores nossos que estão produzindo conteúdo audiovisual sabe que vai ter um espaço para poder mostrar o seu trabalho, um espaço que abre as portas para produções da Baixada. É uma evolução muito importante e começa a dar horizonte para as pessoas que sabem que podem começar a produzir e vão ter um festival, vai ter gente assistindo”, completou.

Cinema em Xerém

O diretor-geral do Festival, Sérgio Assis, revelou que o festival é resultado de um projeto de inclusão ao cinema que é o Cinema Leva Eu que começou após a pandemia e mudou a realidade de centenas de pessoas que já fizeram parte das atividades e hoje estão no mercado de trabalho.

“Hoje o festival se faz importante para que cineastas novos tenham oportunidade de mostrar os seus trabalhos porque é uma dificuldade enorme essa pessoa ser vista. No festival têm a oportunidade de trocar com outros realizadores e produtores, realizando network, porque a gente faz questão de levar para o festival pessoas que são da área, pessoas que levam filmes e a parte técnica de cada projeto e se aproximam até para prospectar novos negócios juntos”.

Segundo Sérgio Assis, o festival tem mudado a realidade de Xerém na área do audiovisual. É comum agora ver movimento com câmeras por lá com o pessoal fazendo documentário e exibição dos trabalhos, sendo na maioria alunos da EBAV.

“A gente está vendo isso na prática. Hoje temos alunos em emissoras de televisão, em produtoras, alunos que montaram as suas produtoras e estão aprendendo a buscar recursos através das linhas de incentivo. Muitos foram contemplados, tanto na Paulo Gustavo como na Aldir Blanc, literalmente gerando esse efeito de contaminar as pessoas a fazerem cinema. Está sendo muito legal mesmo”.

Programação completa:

Quinta - 05/06

08h - Mostrinha Infantil de Longas - Sessão 1

14h - Mostrinha Infantil de Longas - Sessão 2

18h - Abertura do Festival

19h - Honras ao homenageado

19h30 - Mostra Homenageado de Longas



Sexta - 06/06

08h - Mostrinha Infantil de Longas - Sessão 1

14h - Mostrinha Infantil de Longas - Sessão 2

18h - Mostra Competitiva Nacional de Curtas

20h - Mostra Competitiva Baixada de Curtas



Sábado – 07/06

13h às 17h - Oficina de atuação para câmera com Vinícius de Oliveira

16h - Mostra Competitiva Nacional Gospel Curtas

19h - Premiação

21h - Encerramento