Rio: Fiocruz oferece curso a jovens artistas em vulnerabilidade social

Com duração de seis meses, o curso oferecerá bolsas mensais, alimentação, oficinas práticas, visitas culturais, acompanhamento artístico e uma exposição coletiva ao final do processo.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário na internet e vão até dia 10 de junho e os encontros ocorrerão entre os meses de julho e dezembro de 2025, aos sábados. Mais detalhes podem ser encontrados no edital.

Com aulas semanais e atividades práticas, Coexistir, Coabitar propõe uma experiência formativa que articula arte, saúde, cidadania e pertencimento. A proposta pedagógica considera as experiências dos territórios periféricos e promove a produção de narrativas visuais que dialogam com identidade, memória, equidade de gênero, justiça social, sustentabilidade e racismo estrutural. As aulas acontecerão no Museu da Vida Fiocruz e em outros espaços de arte e cultura da cidade.

Segundo a coordenadora do projeto, Anna Luisa Oliveira, a iniciativa nasce do acúmulo de lutas de movimentos sociais e do reconhecimento da potência criativa da juventude que, apesar das desigualdades, segue buscando caminhos de emancipação.



“Esse projeto é a soma de muitos esforços coletivos principalmente de movimentos sociais. Ele oferece um espaço real de formação, escuta e valorização de trajetórias. Nosso objetivo é que os participantes possam construir e compartilhar suas histórias através da arte”, afirma Anna, em nota.