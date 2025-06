ONG pede doação para inscrições do Enem de candidatos de baixa renda

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 termina às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (6) na Página do Participante . A taxa de inscrição do Enem de R$ 85, que confirma a participação, deve ser paga até 11 de junho.

“Milhares de jovens sonham com uma vaga na universidade, mas muitas dessas pessoas esbarram em um obstáculo simples: não conseguem pagar a taxa de inscrição. No Amplia, acreditamos que o acesso à educação não pode ser privilégio. Por isso, estamos de volta com a campanha que conecta quem pode doar com quem precisa realizar o Enem”, reforça a publicação.

A entidade conecta inscritos no Enem aos apoiadores do projeto com o objetivo de quitar a taxa de inscrição de quem não tem condições de arcar com o valor. A mobilização pretende aumentar a participação no Enem, sobretudo, de jovens pretos e indígenas de baixa renda e, com isso, promover a equidade racial e social por meio da educação.

Muitas pesquisas dizem que, no Brasil, ainda hoje, a forma de ascensão social, de transformação social, é por meio do ensino superior. "Então, entendemos que eliminar essa barreirazinha, que é um boleto, transforma e traz grandes impactos para a vida destes estudantes”, defende a diretora do Amplia, Thaís Lima.

Precisa de ajuda para pagar o boleto?

Os candidatos de baixa renda que querem receber o apoio dos doadores do Movimento Amplia devem, primeiramente, fazer a inscrição online no Enem diretamente na Página do Participante com cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados no site Gov.br, até sexta-feira (6), no horário limite das inscrições.

O próximo passo para se candidatar no Movimento Amplia é preencher o formulário virtual disponível no link, enviar o comprovante de renda; a cópia de um documento de identificação com foto; e o boleto de pagamento da taxa de sua inscrição do Enem.

Quer apoiar e pagar o boleto do Enem?

Para custear uma inscrição ou mais do Enem, os voluntários têm duas opções: