Olimpíada de matemática das escolas públicas aplica prova nesta terça

Mais de 18,6 milhões de estudantes de todas as regiões do Brasil participam, nesta terça-feira (3), da primeira fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

“A OBMEP alcança os 20 anos de existência plenamente consolidada como um dos principais eventos do nosso calendário escolar, presente na quase totalidade dos municípios brasileiros,” disse o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana.

Nesta primeira fase, as provas serão aplicadas e corrigidas pelas próprias escolas, conforme regulamento. O estudante terá 2h30 minutos para resolver 20 questões objetivas do exame, preparado em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). O regulamento da olimpíada está disponível no site.

A relação dos candidatos aprovados para a segunda fase será divulgada em 1º de agosto no site da Olimpíada. A etapa final da competição será realizada em 25 de outubro nos locais previamente informados pela OBMEP.

Premiação e bolsa

A OBMEP distribuirá 8.450 medalhas nacionais — 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze — além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para incentivar ainda mais a participação dos estudantes, a competição premiará também os melhores desempenhos estaduais, com a entrega de pelo menos 20,5 mil medalhas.