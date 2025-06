Estudo aponta alto retorno nos investimentos em adaptação climática

Cada um dólar investido em adaptação climática é capaz de gerar outros US$10 em benefícios ao longo de dez anos, revela estudo do World Resources Institute (WRI), que analisou ações em 12 países em um universo de US$ 133 bilhões em investimentos. A ação reuniu finanças de 320 iniciativas, que juntas resultaram em um potencial de retorno superior a US$ 1,4 trilhão no período.