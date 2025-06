Encontro em São Paulo discute cidades inteligentes e sustentáveis

Começa nesta terça-feira (3), no Expo Center Norte, em São Paulo, a 12ª edição do Smart City Business Brazil, um dos principais encontros da América Latina dedicados ao futuro das cidades. O evento de dois dias reúne gestores públicos, líderes empresariais e especialistas em inovação urbana.

Dias vai apresentar o painel O Maior Programa de Inclusão Urbana do Mundo Através do Esporte.

Um dos principais painéis da programação que trata da inclusão por meio do esporte terá a participação de Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro e o maior nadador paralímpico do mundo.

O Smart City Business é um espaço de conexão entre lideranças para criar soluções que colocam pessoas e o planeta no centro do desenvolvimento sustentável , impulsionando inovação e transformação urbana.

Fome

Outro tema será a fome e o papel do Brasil e da África como protagonistas em uma solução estratégica de impacto global.

Para discutir como essa aliança pode se tornar uma das principais ferramentas no combate à fome global haverá o painel O Brasil e a África como uma Poderosa Solução no Combate à Fome Global, com representantes de governos, instituições internacionais e do setor privado.

Ainda como destaque na programação está o Curso de Gestão Estratégica de Riscos e Desastres para Cidades Resilientes, uma iniciativa inédita que visa capacitar gestores municipais e estaduais para lidar com eventos climáticos extremos, falhas sistêmicas e vulnerabilidades urbanas, com foco na prevenção, resposta e reconstrução.