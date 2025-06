Inscrição para Encceja Exterior e Exterior PPL começa dia 16 de junho

O edital trata do Encceja destinado a brasileiros residentes no exterior e, também, da versão para pessoas submetidas a Penas Privativas de Liberdade (PPL) em países estrangeiros (Encceja Exterior PPL).

Provas

A versão do Encceja regular no exterior será aplicada em 28 de setembro. E as provas para pessoas privadas de liberdade ocorrerão de 29 de setembro a 3 de outubro.

A aplicação será realizada pelo Inep em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com as respectivas representações diplomáticas do Brasil nos países em que haverá provas.