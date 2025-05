Xodó de Cozinha exibe último episódio inédito da temporada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais do que deixar os alimentos deliciosos, muitas dessas plantas têm poder de cura. Hortelã, salsinha, manjericão e cebolinha são exemplos de alguns temperos comuns nas cozinhas que podem dar uma bela ajuda nos momentos em que a saúde precisa.

Durante o programa, Regina e Marcelo preparam receitas aproveitando integralmente as ervas e dão dicas de produtos para o bem-estar, como o xarope lambedor. A apresentadora e o convidado também cozinham bolinho de arroz com urtiga e aipim com ervas.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no App TV Brasil Play.

Sobre o programa

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios. Cada edição conta com um convidado especial para preparar receitas com um alimento específico e conversar sobre um tema. A produção já recebeu personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.