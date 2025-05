Rio: câmeras vão possibilitar um levantamento mais detalhado da fauna

. Nesta sexta (30), o secretário Bernardo Rossi levou alguns desses equipamentos até a Reserva Biológica de Araras (Rebio Araras), uma das mais importantes Unidades de Conservação (UCs) do estado, na região serrana do Rio.

As cidades de Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis receberão cinco câmeras cada, por causada da importância da área para a conservação da biodiversidade. Outros municípios da serra também serão contemplados, como Duas Barras, Bom Jardim e Areal, totalizando quase 60 equipamentos, o equivalente a 20% de todo o material destinado aos municípios.

Parte das câmeras será encaminhada para Unidades de Conservação estaduais. A Rebio Araras está entre as beneficiadas, por se tratar de um verdadeiro santuário ecológico, abrigando espécies como porcos-do-mato, onças-pardas e a irara, um mamífero carnívoro típico da Mata Atlântica.

Com o reforço no monitoramento, será possível compreender melhor o comportamento das espécies e também ampliar as ações de preservação.