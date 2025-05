Mais de 60 mil vítimas de fraude no INSS foram atendidas nos Correios

que tiveram descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O atendimento começou na manhã de hoje nas mais de 5 mil agências da estatal.

Os locais estão habilitados para consultas e contestações relativas aos descontos irregulares feitos por entidades associativas desde 2019. Caso seja confirmado o desconto irregular, é possível fazer a constatação, bem como acompanhar o resultado da contestação.​

O atendimento é gratuito, com prioridade aos aposentados e pensionistas nas agências com sistema de gestão de filas ou guichês exclusivos. Mas, logo no começo do dia, foi identificada instabilidade no sistema de atendimento.

A sobrecarga no sistema ocorreu devido ao grande número de acessos ao sistema do INSS. A instabilidade, segundo os Correios, durou cerca de uma hora e dificultou o atendimento presencial.