Itaú Social abre inscrições para edital de projetos de incentivo à educação

Podem participar sugestões apontadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolecente (CMDCA) de todo o Brasil

O Edital Fundos da Infância e da Adolescência - FIA, do Itaú Social, está com as inscrições abertas, e deve destinar até R$ 500 mil por projeto que realizem atividades que assegurem que crianças e adolescentes tenham direito à educação.



Podem participar sugestões apontadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolecente (CMDCA) de todo o Brasil. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 28, e vão até o dia 11 de julho pela plataforma do Itaú Social.