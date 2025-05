Cartunista trata em filme com humor experiência da esclerose múltipla

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Naquele ano de 2010, o artista, com 33 anos de idade, ficou surpreso quando recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Não se desesperou. Transformou o laudo em mais arte ainda e visibilidade para um tema ainda cercado de preconceitos.

Nesta sexta-feira (30), inclusive, Dia Mundial da Esclerose Múltipla, Rafael prosseguiu com a série de exibições de divulgação, em Brasília, no Cine Brasília, com debate, do filme Memórias de um esclerosado, de 75 minutos, que produziu com a amiga cineasta Thaís Fernandes.

Neste sábado (31), o filme pode ser assistido em Belo Horizonte, no Cine Humberto Mauro, às 16h, e no Recife, no Cine São Luiz, às 14h30, com exibição também no domingo, às 18h. Na segunda-feira (2) e na quarta-feira (4) da próxima semana, estará no Cine Metrópolis, em Vitória, às 20h10, e na terça-feira (3), às 15h15. Também na terça-feira, às 20h, será exibido em Niterói, às 20h.

Mão direita​

Durante sua passagem por Brasília, ele explicou que a ideia do filme nasceu de uma autobiografia em quadrinhos. Um problema foi que, depois do sintoma nas pernas, a doença atingiu o braço esquerdo do artista, que é canhoto.