Rajadas de vento derrubam árvores e deixam feridos em São Paulo

Na Zona Norte, em Santana, e na Zona Oeste, na Lapa, os ventos superaram os 60 km/h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Nessa velocidade, as rajadas podem movimentar troncos de árvores e até dificultar a locomoção de pedestres.

No Tatuapé, uma árvore caiu sobre a rua e atingiu duas pessoas. Uma das vítimas sofreu traumatismo craniano e foi levada a um hospital. A segunda estava consciente, e não precisou de atendimento, segundo os bombeiros.

Foram registradas ocorrências nos bairros Jardins, Campo Limpo, Jabaquara, Interlagos e Sacomã, na Zona Sul; no Tatuapé, na Zona Leste; e também em Santo André, na Grande São Paulo.

A ventania se intensificou por volta das 11h30 e seguiu até as 15h, período em que o Corpo de Bombeiros recebeu 67 chamados relacionados à queda ou risco de queda de árvores na Região Metropolitana.

Para comparação, o recorde recente foi registrado em outubro do ano passado, quando os ventos chegaram a 107,6 km/h.

Em nota, a empresa informou: “A distribuidora reforçou as equipes em campo, que, no momento, atuam para normalizar o fornecimento de energia para cerca de 1,4% das unidades atendidas na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital”.

Só na capital, eram 75.950 domicílios afetados, além de 10.205 em Santo André, 9.611 em São Bernardo do Campo e 5.216 em Diadema. A concessionária informou que diversas causas podem ter contribuído para os desligamentos.

Árvores caíram sobre carros e vias

Na Avenida Nove de Julho, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro. A motorista que estava no veículo não ficou ferida, segundo informações preliminares. A árvore interditou as quatro faixas da via.

A força do vento também afetou operações no Aeroporto de Guarulhos. Três aviões precisaram realizar arremetidas — manobra de segurança em que o piloto interrompe a aproximação e volta a ganhar altitude antes de tentar pousar novamente.

De acordo com a concessionária GRU Airport, “não houve alteração na rotina do aeroporto, que seguiu em operação normal”.