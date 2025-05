Mostra Ecofalante de Cinema estreia em São Paulo e vai até 11 de junho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com direção de Bonni Cohen, Jon Shenk e do brasileiro Pedro Kos, o filme mostra as disputas em torno da questão do aquecimento global há 30 anos, no governo de George H. W. Bush (1988-1992), utilizando material de arquivo. O público geral poderá assistir o filme no mesmo local, na próxima quarta-feira (4), e acompanhar, na sequência, um debate sobre as conexões entre economia, poder e meio ambiente.

A partir de amanhã (29), a programação é aberta ao público. Com entrada gratuita, a mostra tem 125 filmes de 33 países. As exibições ocorrem em 49 salas espalhadas pela cidade até 11 de junho.

De acordo com o curador, Francisco Cesar Filho, o evento é inovador, desde sua criação, pelo recorte socioambiental da programação e pelos filmes de excelência artística que compõem a mostra.