Frente fria se aproxima do Rio e pode provocar fortes rajadas de vento

As rajadas de vento com velocidade superior a 75 km/h podem ser classificados como ventania forte.

O aviso meteorológico tem validade até as 18h desta quinta-feira (29), quando existe ainda a possibilidade de chuva isolada no início do dia.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão do tempo para esta quinta-feira (29), com a passagem de uma frente fria pelo oceano, vai influenciar o tempo na cidade, deixando o céu nublado a encoberto. Há possibilidade de chuva fraca a partir do período da manhã. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas devem apresentar declínio: a máxima prevista é de 27°Celsius (ºC) e a mínima, 15°C.

Para a sexta-feira (30) a entrada de ventos úmidos do oceano deixará o céu encoberto a nublado. Não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estarão em novo declínio.