EBC e Rede Nacional de Comunicação Pública transmitem festejos juninos

A TV Brasil vai lançar em 2025 um novo formato do Arraiá Brasil, a transmissão para todo o país dos festejos juninos de diversas localidades. A fórmula repete o sucesso dos anos anteriores com uma novidade: as transmissões de cada região vão ter uma ancoragem com apresentadores de Brasília. A programação especial terá a apresentação do estúdio de Karina Cardoso, Cibele Tenório e Mário Sartorello, que conduzirão o público pela riqueza cultural e musical dessa festa popular. A transmissão será feita pela TV Brasil e também pela Rádio Nacional.

Outra novidade é que os estúdios das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) estarão padronizados com a identidade visual do Arraiá Brasil graças a uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com o Ministério do Turismo. Com o slogan Do xote ao baião, TV Brasil é São João, o público de todo o país vai poder apreciar os diferentes ritmos, as tradições e a riqueza cultural que compõem a festa.