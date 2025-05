Turista de São Paulo morre afogado em Fernando de Noronha

Um turista de 59 anos, natural de Campinas–SP, morreu afogado na manhã deste domingo, 25, na Praia do Boldró, em Fernando de Noronha. De acordo com informações da Administração da ilha, ele estava realizando um mergulho com a esposa quando ocorreu o acidente. O nome da vítima não foi divulgado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Funcionários de um restaurante próximo ao local perceberam o ocorrido e resgataram o turista do mar. As informações são do G1.

Outro visitante, o empresário Alexandre Del Papa, também de São Paulo, estava na praia no momento do acidente e presenciou a situação. “O homem foi fazer mergulho nas rochas, a área que tem uma corrente de retorno, ele não sabia. Foi muito rápido. Quando se deram conta, o visitante estava se afogando. Os funcionários do restaurante correram e tiraram o turista do mar, mas ele já tinha bebido muita água. Não deu tempo, infelizmente”, contou.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, levou a vítima ao Hospital São Lucas. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele chegou à unidade hospitalar com parada cardiorrespiratória e não resistiu.



A Administração de Fernando de Noronha informou que será responsável pelo traslado do corpo, que será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.