Nova lei do Luto Parental garante direitos para quem sofre perdas gestacionais ou neonatais

Famílias brasileiras que enfrentam a dor da perda gestacional ou da morte de um bebê no primeiro mês de vida passam a contar com maior apoio e amparo legal

Aprovado no início de abril pelo plenário do Senado, o PL 1.640/2022 teve relatoria da senadora Augusta Brito (PT-CE) e agora está oficialmente em vigor.

Foi sancionado, na sexta-feira, 23, o Projeto de Lei do Luto Parental , que visa oferecer suporte emocional, psicológico e institucional às mais de 44 mil mães que vivenciam esse tipo de perda por ano no País.

A nova legislação é fruto da união entre a proposta da deputada Geovânia de Sá (PSDB-SC) e um texto elaborado ainda em 2019 pelo então deputado federal Alexandre Padilha — atual ministro da Saúde — em conjunto com instituições dedicadas à causa do luto parental.

Casos como o de Damiana Angrimani, coordenadora do Instituto do Luto Parental (ILP), ilustram a importância da nova legislação. Ela relata que, após quase 10 semanas de gestação, soube que seu bebê não apresentava batimentos cardíacos. Encaminhada a uma sala de espera repleta de gestantes, recebeu o laudo de uma enfermeira que lhe desejou "parabéns", evidenciando a falta de preparo para lidar com situações tão delicadas.



Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 5 milhões de crianças morrem a cada ano no mundo — quase metade ainda no primeiro mês de vida. A mortalidade perinatal, que engloba perdas durante a gestação e logo após o nascimento, é uma preocupação mundial e integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



No Brasil, apenas em 2024, foram registrados 24.237 óbitos fetais e 20.007 mortes de bebês com até 28 dias de vida. No mesmo período, houve 2.380.450 nascimentos no país. Entre as principais causas de morte na primeira semana de vida estão problemas relacionados à saúde materna, prematuridade, asfixia/hipóxia, infecções perinatais e distúrbios respiratórios.