Wilson Baptista é tema do Roda de Samba na Rádio Nacional

Os sambas de Wilson Baptista recuperados em livro e discos de Alzuguir revelam um compositor que merece lugar no panteão de sambistas consagrados, único na capacidade de descrever tipos afetados por adversidades sociais como o pedreiro que não tem casa para morar (Pedreiro Waldemar), a mulher com gravidez indesejável (Mãe Solteira) ou o homem adulto que não sabe ler e nem escrever (Bastião).

Há tantos personagens bem formados no repertório de crônicas musicais de Wilson Baptista que o programa Roda de Samba dedicará dois episódios ao compositor neste e no próximo domingo, 1º de junho.

O Roda de Samba é produzido em parceria pela Agência Brasil e pela Rádio Nacional, e traz semanalmente entrevista com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba.

Serviço

Programa Roda de Samba, todo domingo ao meio-dia

Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz) e do Alto Solimões (FM 96,1 MHz).