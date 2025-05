Primeira mostra de Sebastião Salgado após sua morte começa nesta sexta

Para os organizadores, a exposição instiga reflexões sobre o futuro do trabalho. “A exposição provoca uma reflexão profunda sobre o significado do trabalho para nós na atualidade. Em um contexto de transformações rápidas, com o avanço das novas tecnologias e a evolução das formas de produção, Trabalhadores nos estimula a revisitar o passado, a fim de compreender as mudanças que estão moldando o presente e o futuro”

A mostra segue até 21 de setembro, com acervo de 149 fotografias, clicadas entre 1986 e 1992. A entrada é gratuita, e a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30.