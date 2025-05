Beth Carvalho é homenageada no programa Samba na Gamboa, da TV Brasil

No mês em que a saudosa cantora e compositora Beth Carvalho completaria 79 anos de idade, no último dia 5, o programa Samba na Gamboa destaca o legado da artista com repertório de clássicos da vasta obra da homenageada na edição inédita deste domingo (25), às 13h, na

Assim como Beth Carvalho, as duas convidadas buscam beber na fonte do gênero e frequentam as rodas de samba que são o espaço característico da boêmia para a expressão dessa cultura tão popular nas ruas do Rio de Janeiro.

Beth Carvalho cantou as músicas que foram a trilha sonora do povo brasileiro. Revolucionária, ela liderou o movimento do pagode nos anos 1970 e ao mesmo tempo resgatou a obra de bambas da velha guarda como Cartola e Nelson Cavaquinho.

"A Beth Carvalho é uma autêntica sambista. Além de ser uma grande cantora, ela frequentava as rodas de samba. Você ficar em roda, com os músicos, sentindo o clima, e não distante, no palco, sentir o calor do público, isso faz toda a diferença. É importante para ser uma grande intérprete como ela foi", afirma Nina Rosa. "Ela valorizava as tradições e aquela manifestação era a expressão disso", completa Marcelle Motta.

Personalidade da cena cultural carioca e ícone do samba no país, Beth Carvalho morreu em 19 de abril de 2019, aos 72 anos de idade, no Rio de Janeiro. Torcedora fanática do Botafogo, a Madrinha do Samba deixou um legado que se renova com as novas gerações de sambistas.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.