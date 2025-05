Universidades propõem recursos para biodiversidade de países pobres

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O encontro, que reuniu integrantes de mais de 230 universidades públicas e privadas, confessionais e laicas das Américas, Espanha, Portugal e Reino Unido, celebrou também os dez anos da encíclica (carta oficial) Laudato si’, lançada pelo papa Francisco em 2015, que defende o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas.

No documento que resultou do encontro desta semana, os representantes das universidades fizeram a proposta de transformar a dívida pública dos países mais pobres em dívida ecológica, por meio de investimentos para a biodiversidade, ciência, educação e transição energética.

“Nós propomos que os Estados, os organismos multilaterais e os atores financeiros globais impulsionem, no marco do Acordo de Paris, a remissão entre a dívida pública que têm os países menos industrializados, com a dívida ecológica que têm os mais desenvolvidos”, disse o reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antonio Pedroso, S.J [Companhia de Jesus] em texto divulgado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), após o encerramento.

Implementação

Na quinta-feira (23), durante uma aula magna no encontro na PUC-RJ, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deu uma aulda magna e defendeu que muito tempo já foi empregado nas discussões de medidas para salvar o planeta e que a COP30 tem que ser a conferência de implementação das decisões.