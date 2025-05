Museu e bibliotecas levarão planetário móvel a comunidades do Rio

Os moradores do Morro Chapéu-Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, vão poder participar, neste sábado (24), entre 10h e 16h, de uma experiência imersiva. Uma parceria do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) com as bibliotecas Hélio de La Peña e Ana Paula Araújo vai levar para a comunidade um planetário móvel, que será instalado na quadra poliesportiva do Chapéu-Mangueira, na Ladeira Ary Barroso. Os moradores do Morro Chapéu-Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, vão poder participar, neste sábado (24), entre 10h e 16h, de uma experiência imersiva.

No encontro que é gratuito, crianças e adultos do Morro da Babilônia, comunidade vizinha, também vão conhecer de perto as constelações de Órion, Cruzeiro do Sul, Escorpião e Capricórnio. Segundo o Museu, mediadores do MAST estarão no local "para revelar curiosidades sobre os astros e as histórias mitológicas relacionadas às constelações". "A Educação Científica é uma missão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Assim, ao levar a Cultura do campo da Astronomia para uma comunidade popular do Rio, o MAST ratifica seu papel formador de conhecimento", informou o MAST. O chefe do Serviço de Programas Educacionais (Seped) do MAST, Omar Martins da Fonseca, a parceria reforça também o trabalho das bibliotecas Hélio de La Peña e Ana Paula Araújo para popularizar a informação de qualidade aos moradores. "Uma forma de mostrar para a população os equipamentos culturais que estão acessíveis, porque na nossa área existe uma coisa que a gente chama de muro de vidro, que é ter uma atividade para o público, mas o público acha que aquela atividade não é para ele e não usufrui. Isso é muito complicado, por isso são muito importantes estas ações nas comunidades e inclusive no interior", disse.

“As famílias que têm capital cultural participam da atividade normalmente, mas as pessoas, que visivelmente, têm menos ficam de longe acanhadas e não vão, mesmo você interpelando dizem ‘estou olhando de longe, isso não é para mim, não’. Esse muro invisível é muito complicado da pessoa entender que é para ela, que pode e deve usufruir”, afirmou. Moderadores A atividade terá a presença de professores que vão atuar como moderadores para dar esclarecimentos e transmitir as informações do que será visto pelos visitantes. “A todo momento tem as rodas de conversa. Tem o grupo que entra no planetário vê a sessão e quando sai tem os nossos mediadores ali fora trocando ideia, conversando”, salientou Omar Martins. De acordo com ele, a conversa gira sobre espaço sideral, um papo meio infinito; curiosidades sobre planetas, nebulosas, satélites, exploração espacial; e indagações como: se dá para ocupar Marte ou se o homem foi a lua ou não foi.

“Quando começa a conversar só vai embora expulsando. O pessoal fica curioso, é um tema muito cheio de mistérios ainda como buraco negro, buraco de minhoca, o pessoal vê muito isso em filme de ficção, desenho e ali chega na hora e pergunta ‘que história é essa’?”, destacou o Seped. O humorista, roteirista e escritor, Hélio de La Peña, considerou um presente maravilhoso essa oferta do Museu de Astronomia em levar o planetário para a comunidade. “Achei muito oportuno porque as bibliotecas têm a intenção de levar cultura para as comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira e, dessa vez. a gente tem a chance de levar um planetário inflável para apresentar o universo para o pessoal lá do Morro, que certamente nunca entrou em um planetário e, aí, o planetário vai até eles”, ressaltou.

“Certamente vai impactar não só os jovens como também os adultos e idosos. Estou com uma expectativa bem positiva. Vai ser um sábado maravilhoso que vamos passar na quadra do Chapéu Mangueira. É o que a gente está esperando”, disse o humorista, em entrevista à Agência Brasil. Impacto A programação, segundo Hélio de La Peña, vai ajudar também a divulgar as atividades da Biblioteca. “Para a Biblioteca é muito bacana porque estamos lá há um pouco mais de 1 ano e muita gente ainda não conhece a biblioteca. Não sabe da existência e a presença do planetário, lá, vai dar uma visibilidade grande, não só o Museu de Astronomia, como as nossas bibliotecas, a minha e a da Ana Paula”, contou. Outro fato positivo, na visão dele, é o planetário ir até aos moradores. “É um lazer cultural gratuito bem à disposição da população e estará, ali, na casa deles. Na verdade, é um presente-surpresa”, explica.