Virada Cultural de São Paulo terá 20 tendas para acolhimento

Segundo Célia Santana, secretária de Direitos Humanos da cidade, “teremos vans de apoio às mulheres e de outras coordenações da SMDHC atuando em concordância com o Protocolo "Não Se Cale" e equipes de profissionais especializados, com psicólogas e assistentes sociais, oferecendo suporte imediato a vítimas de violência, além de orientação jurídica e encaminhamento para a rede de proteção”.

Segundo os organizadores, serão 200 colaboradores distribuídos em 10 unidades móveis e nas 20 tendas, instaladas em pontos de grande circulação, como a Praça da Sé, Vale do Anhangabaú, Guaianazes, Vila Albertina, Butantã e M´Boi Mirim.

OAB-SP

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de São Paulo, também vai promover uma ação contra assédio na Virada, nas mesmas tendas da prefeitura e da Livre de Assédio. Advogadas voluntárias estarão prestando atendimento jurídico gratuito a mulheres que forem importunadas no evento.

O serviço da OAB-SP vai funcionar das 16h do dia 24 às 18h do dia 25, com horários de acordo com a agenda de shows e demais atividades.

Além da estrutura presencial também haverá atendimento remoto, com plantão jurídico online para esclarecimento de dúvidas. Por meio de um QR Code, as vítimas poderão acessar o formulário que ficará visível em cartazes espalhados por diferentes pontos da festa.