Autoridades lamentam morte de Sebastião Salgado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades do governo lamentaram nesta sexta-feira (23) a morte do fotógrafo Sebastião Salgado. Mineiro de Aimorés, Salgado morreu aos 81 anos, em Paris.

Também pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin citou que, por meio de suas lentes, Sebastião Salgado revelou belezas e injustiças do mundo, congeladas em seus registros fotográficos.

“Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade”, escreveu o presidente. “Sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. E o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade.”

“Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração”.

“Sua lente capturou a alma do mundo, com olhar humano, poético e profundamente transformador”.

Em seu perfil no X, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também homenageou o fotógrafo:

Em nota oficial, a pasta lamentou a perda “de um dos maiores ícones da fotografia documental do mundo”.

“Sebastião Salgado ficou conhecido no mundo inteiro com seu estilo fotográfico em preto e branco. Registros como o projeto Trabalhadores, em 1993, e Êxodos, em 2000, retratam questões humanas de maneira sensível e impactante”, destacou o comunicado do ministério.

Em Paris, o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, lamentou a morte de Sebastião Salgado citando um “grande artista franco-brasileiro que acaba de nos deixar”, durante discurso de abertura da Semana da América Latina e do Caribe 2025.