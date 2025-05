Rio confirma mais duas mortes por febre do Oropouche

Mais duas mortes por febre do Oropouche foram confirmadas hoje (21) pela Secretaria de Estado de Saúde. do Rio de Janeiro. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).As duas tiveram os primeiros sintomas da doença em março deste ano, foram internadas e morreram dias depois.