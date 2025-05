Cedae paralisa Sistema Guandu para obras de modernização

A produção de água tratada no Sistema Guandu, no Rio de Janeiro, ficará paralisada até as 20h desta terça-feira (20) pela Companhia Estadual de Águas (Cedae) para obras de modernização. O abastecimento fica interrompido na cidade do Rio de Janeiro e nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. . A produção de água tratada no Sistema Guandu, no Rio de Janeiro, ficará paralisada até as 20h desta terça-feira (20) pela Companhia Estadual de Águas (Cedae) para obras de modernização. O abastecimento fica interrompido na cidade do Rio de Janeiro e nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. .

O Sistema Guandu responde pelo abastecimento de 80% da água consumida na região metropolitana do Rio, que tem cerca de 11 milhões de habitantes. A estação tem capacidade de tratar 43 mil litros de água por segundo. De acordo com a companhia, a interrupção é para obras de modernização, melhorias operacionais, ajustes técnicos, além de reparos e intervenções estruturais que buscam aumentar a eficiência e a segurança do sistema. "Esses serviços são essenciais para assegurar a continuidade da operação plena do sistema de produção de água. Com eles, conseguimos identificar e corrigir falhas de forma preventiva, além de aferir com mais precisão o volume de água fornecido pela companhia às concessionárias", disse o diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, Daniel Okumura. Recomendações A normalização do fornecimento de água tratada terá início assim que a Cedae restabelecer 100% da produção no Sistema Guandu. No entanto, a recuperação do abastecimento é gradual e poderá levar 72 horas ou mais, especialmente em áreas elevadas, situadas nas pontas do sistema de distribuição ou afetadas por eventuais ocorrências durante a etapa de regularização do serviço.