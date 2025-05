ONG promove educação antirracista nas escolas públicas do Rio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A proposta busca transformar o olhar de educadores da rede pública sobre a equidade racial, promovendo a valorização das culturas negra e indígena e reconhecendo a diversidade como ferramenta essencial para a transformação social.

A iniciativa integra as ações do projeto Lá Vem História e visa à formação de 50 professores de 20 escolas parceiras por meio de oficinas artísticas e culturais — como danças indígenas, jongo, samba e capoeira — e atividades de mediação de leitura desenvolvidas para envolver educadores de maneira lúdica e interativa, incentivando o contato com a literatura oral e escrita.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A coordenadora do projeto Lá Vem História, Lêda Fonseca, lembra que a educação antirracista está prevista na legislação. A Lei 10.639/2003 inclui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas do Brasil, do ensino fundamental ao médio. Em 2008, a Lei 11.645 incluiu a obrigatoriedade de ensino da cultura indígena.