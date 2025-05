Marquinhos de Oswaldo Cruz defende raízes do samba na Rádio Nacional

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O álbum já disponível nas plataformas digitais traz sambas inéditos e canções antigas por meio dos quais Marquinhos de Oswaldo Cruz conta sua história e faz a defesa do samba de raiz da Portela. O livro mistura relatos pessoais e crônicas que narram a criação do Trem do Samba.

Marquinhos se considera um “operário do samba” e essa militância o pôs à frente de diferentes projetos para a divulgação da música feita nas periferias do Rio de Janeiro e para celebrar a cultura afro-brasileira na cidade. Além do Trem do Samba, ele criou a festa gastronômica chamada “Feira das Yabás”.

Ao tratar de projetos culturais e das músicas do novo disco, Marquinhos de Oswaldo Cruz conta no programa como mudou sua visão sobre as origens do samba, não atribuindo mais a alguma região ou etnia específica da África, mas à miscigenação entre africanos que ocorreu no Brasil desde o período colonial e de exploração do trabalho escravo.

Roda de Samba

O programa Roda de Samba é veiculado aos domingos em rede nas onze emissoras da Rádio Nacional e posteriormente é distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).