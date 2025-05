Bebê nasce com DIU preso ao corpo e imagem viraliza

O bebê nasceu com 35 semanas e 5 dias de gestação e não precisou de UTI ou outras intervenções médicas / Crédito: Divulgação Instagram / @drarafaelafrota

O nascimento do pequeno Bernardo, no último dia 4 de maio, surpreendeu médicos e viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado: o bebê veio ao mundo com o dispositivo intrauterino (DIU) da mãe grudado no corpo — mais especificamente no bumbum.

A cena foi registrada logo após a cesariana de emergência e compartilhada pela ginecologista e obstetra Rafaela Frota em seu perfil no Instagram.

“Esse é o pequeno Bernardo, nasceu hoje por uma cesariana de emergência, chegou chegando e estreou nesse mundão com o DIU da mamãe coladinho no bumbum”, escreveu.

O DIU não chegou a perfurar a pele do recém-nascido, mas ficou preso à camada de vernix caseosa, substância branca que reveste os bebês dentro do útero. A imagem chamou atenção de internautas e profissionais da saúde. Segundo a médica, o parto foi tranquilo e Bernardo nasceu saudável, apesar de prematuro. “Depois que nasceu, o Bernardo seguiu para o colo da mamãe, saudável e tranquilo”, relatou. O bebê nasceu com 35 semanas e 5 dias de gestação e não precisou de UTI ou outras intervenções médicas.



Gestação inesperada e cuidados redobrados

A mãe de Bernardo, Amanda Gomes, de 31 anos, contou ao portal Metrópoles que sempre manteve acompanhamento regular do DIU. Após cinco anos com o modelo de cobre, ela optou pela versão hormonal Kyleena em 2021 e seguia com exames periódicos.

Durante o pré-natal, os médicos localizaram o DIU em diferentes posições dentro do útero, o que exigiu monitoramento constante. A gestação foi considerada de alto risco, com sangramentos e encurtamento do colo do útero nos primeiros meses.

Na reta final, Amanda teve novo sangramento e rompeu a bolsa. Diante da alteração nos batimentos cardíacos do bebê, a equipe optou pela cesárea.

O DIU no bebê

O momento inusitado aconteceu logo após o nascimento. Ao trazer o recém-nascido para o colo da mãe, a equipe médica notou que o DIU havia saído junto com o bebê, preso ao vernix em sua região glútea.



“Vimos na hora. A médica trouxe o Bernardo para perto de mim e o papai registrou o momento. Nós e toda a equipe começamos a rir de emoção, felicidade e surpresa, tudo junto”, relembrou Amanda ao Metrópoles.

A obstetra Rafaela Frota explicou que o DIU hormonal Kyleena estava corretamente posicionado e é considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes, com taxa de falha inferior a 1%. Ainda assim, existe uma pequena chance de gestação: cerca de 0,2%, ou seja, dois casos em cada mil mulheres. O que é o DIU? O dispositivo intrauterino, também conhecido como DIU, é um método contraceptivo que possui uma taxa de eficácia de 99,7%, semelhante à porcentagem de proteção da cirurgia de laqueadura.