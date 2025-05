Após colisão, carro parte ao meio e motorista levanta e sai andando

A colisão entre dois veículos fez um carro partir ao meio na madrugada desta sexta-feira, 16, em Campinas, no interior de São Paulo. Depois do acidente, o condutor seguiu em frente para escapar do meio do cruzamento e não sofreu ferimentos.

O carro foi retido e conduzido ao pátio municipal, onde foram identificadas diversas restrições judiciais, multas de trânsito no montante de R$ 63,3 mil e 38 infrações, além da documentação em atraso. As informações são do site Terra.