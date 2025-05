SUS inicia aplicação gratuita de medicamento milionário para tratar AME

Bebê que recebeu o medicamento na quarta-feira, 14, em Brasília / Crédito: Reprodução/Igor Evangelista/MS

O Sistema Único de Saúde (SUS) começou a oferecer um dos medicamentos mais caros do mundo, o zolgensma, de forma gratuita para tratar crianças com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, uma condição genética rara. O medicamento tem um custo estimado de R$ 7 milhões por dose. LEIA MAIS: Veja as causas e os sintomas da Atrofia Muscular Espinhal (AME)



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira aplicação aconteceu no dia 14 de maio, de forma simultânea em duas bebês com menos de seis meses de vida, nos hospitais da Criança José Alencar, em Brasília (DF), e Maria Lucinda, em Recife (PE). Ambas cumpriam os critérios clínicos necessários, como a idade máxima permitida e a ausência de dependência ventilatória invasiva prolongada. Inovação no acesso O acesso ao zolgensma no Brasil só foi possível por meio de um modelo inédito de Acordo de Compartilhamento de Risco, firmado entre o Governo Federal e a fabricante do medicamento. Pelo acordo, o pagamento integral à empresa será feito apenas se o tratamento for eficaz. O modelo também permitiu ao Brasil negociar o menor preço do medicamento já praticado em todo o mundo. O que é a AME? De acordo com o Ministério da Saúde, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença genética que afeta o sistema nervoso, comprometendo diretamente os neurônios responsáveis pelos movimentos voluntários. Ela pode causar dificuldades severas em atividades básicas como engolir, respirar e se mover.

Em sua forma mais grave, o tipo 1, os sintomas aparecem nos primeiros meses de vida e, sem tratamento, a expectativa de vida pode ser de apenas dois anos. Resultados esperados com o medicamento A terapia com zolgensma é administrada em dose única e visa corrigir a falha genética que causa a doença. Espera-se que as crianças tratadas tenham ganhos significativos em habilidades motoras, como sustentar a cabeça, sentar-se sem apoio e até caminhar. O tratamento não reverte a doença, mas interrompe sua progressão. A expectativa do Ministério da Saúde é atender 137 crianças nos próximos dois anos. Até o momento, 15 solicitações foram feitas para uso do zolgensma no SUS, sendo essas duas as primeiras a receber a infusão.