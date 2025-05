Orquestra de Câmara da USP celebra 30 anos com concertos gratuitos

O primeiro ocorre hoje (16), às 20h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri , no campus da Universidade de São Paulo (USP).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A outra apresentação será no dia domingo (18), às 17h, no Theatro São Pedro, um dos teatros mais antigos de São Paulo, na rua Barra Funda, 171.

Com o tema Harmonia dos Séculos, a apresentação traz obras clássicas do século XIX de Beethoven e Gustav Mahler, e também criações contemporâneas, com a estreia da composição de Isabel Vilela.

Os concertos são regidos e dirigidos pelo maestro Ricardo Bologna e contam com a participação especial do pianista Eduardo Monteiro.

O primeiro concerto faz parte da série Sons da USP: A Sinfonia de São Paulo, que traz a proposta de integrar a cidade à vida universitária, levando música erudita ao público.