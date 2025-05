Filme brasileiro "O Agente Secreto" disputa Palma de Ouro, em Cannes

O filme brasileiro O Agente Secreto é um dos concorrentes à Palma de Ouro , principal prêmio do Festival de Cannes , na França. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura , o longa-metragem , ambientado no Brasil em 1977, conta a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife numa tentativa de deixar o passado e recomeçar a vida, mas a mudança não sai como o esperado .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brasil foi escolhido para ser o país homenageado da 78ª edição do festival, título designado a um país nomeado para receber destaque em um evento internacional, como o Festival de Cannes.

A homenagem reconhece os talentos criativos e a contribuição do país à indústria cinematográfica internacional, e tem palestras e eventos que celebram o valor e a diversidade do cinema brasileiro.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do Marché du Film 2025, mercado de cinema, anualmente realizado durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. O evento tem mostra de filmes exclusiva para críticos, atores, cineastas e especialistas da indústria. Margareth Menezes terá ainda um encontro com a ministra da Cultura da França, Rachida Dati.

A delegação brasileira é composta por 65 agentes do setor audiovisual, como cineastas, produtores. A participação brasileira tem apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Instituto Guimarães Rosa (IGR) e da Embaixada do Brasil em Paris, assim como da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).