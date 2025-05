Festival Revelando São Paulo começa nesta sexta em Barretos

Começa nesta sexta-feira (16) o Festival Revelando SP, em Barretos, no interior de São Paulo, que tem por proposta a valorização das culturas tradicionais do estado.

A programação, no Recinto Paulo de Lima Correa, conta com atividades interativas com artesãos; shows; culinária típica e dois lançamentos: o livro O folclore é um processo, de Estêvão Amaro dos Reis, e a série audiovisual Saberes SP, dirigida por Betão Aguilar para a CultSP Play.

Nesta edição do festival terá ainda a exposição Arte Sacra para ver e sentir, com réplicas de obras do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. As réplicas foram feitas com escaneamento em alta resolução, impressão 3D em resina termoplástica ABS policromadas. A tecnologia permite que as peças sejam tocadas, oferecendo uma experiência acessível e imersiva, com legendas em braile e QR Codes com audiodescrição.

Este ano, o festival passará em quatro outros municípios: Iguape, em junho; São José dos Campos, em julho; Presidente Prudente, em agosto, e São Paulo, em setembro.

O festival é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, produzido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e co-realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Barretos.