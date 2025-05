Sabesp vai abrir acesso emergencial na Marginal Tietê

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira vez que o buraco surgiu no local foi no dia 10 de abril. Depois de coberto, a pista tornou a afundar no domingo (11), reabrindo a cratera. A prefeitura de São Paulo havia informado que ontem (14) uma das três faixas interditadas poderiam facilitar a passagem. Mas, segundo a Sabesp, houve nova movimentação no solo, no local onde o buraco se abriu, e será “preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via”.

A nova alça de acesso deverá ser liberada em até quatro dias, depois da concessão de licenças das autoridades competentes

A intervenção será realizada pelo grupo CCR, a concessionária responsável pela conservação rotineira da via, e inclui a implantação de duas faixas de rolamento temporárias no canteiro central.

Em um vídeo publicado no Instagram da Sabesp, o diretor-executivo de engenharia e inovação, Roberval Tavares, diz que a liberação foi adiada para “garantir a segurança dos trabalhadores e de quem vai andar na pista da Marginal”.