Polícia faz ação para prender 22 suspeitos de integrar facção

faz, nesta terça-feira (13), uma operação em quatro estados para prender suspeitos de envolvimento com a

A operação Contenção também está cumprindo 39 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores dos alvos da ação. Até as 7h15 desta terça, seis pessoas já tinham sido presas.

De acordo com a Polícia Civil, investigações focaram na atuação interestadual da facção criminosa, que controla diversas comunidades fluminenses, com integrantes do grupo agindo em outros estados. Também foi encontrado um esquema de lavagem de dinheiro que, movimentou, em menos de um mês, R$ 5 milhões.

A investigação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, do Exército Brasileiro e do Homeland Security Investigations dos Estados Unidos.