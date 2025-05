Ilú Obá De Min faz lavagem no Bixiga para marcar "falsa abolição"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde 2006, a lavagem da escadaria e da Rua Treze de Maio, no bairro do Bixiga, no centro da capital paulista, é um manifesto contra o que chamam de falsa abolição.

“Com as nossas águas, cantos, corpos e tambores, realizamos a lavagem do 13 de Maio no ano de 2025, reafirmando que estamos vivas, organizadas e em marcha! Que cada passo ecoe memória, que cada canto reverencie nossa ancestralidade e que cada gota de água sagrada lave as mentiras do passado e abra caminhos para um futuro de dignidade, justiça e liberdade”, diz o manifesto do bloco, lido durante a cerimônia.

Todos os anos, as mulheres que participam do Ilú Obá de Min tocam seus tambores, fazem discursos, dançam e lavam a Rua Treze de Maio, nesse ato simbólico e político que ocorre sempre no Dia da Abolição da Escravatura, instituída pela Lei Áurea.