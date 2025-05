CCBB-RJ: Clube de Leitura traz Rubens Paiva em memórias e investigação

O escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva e a também jornalista, escritora e apresentadora Juliana Dal Piva têm trabalhos que se entrelaçam pelas histórias abordadas. Essa ligação levou o Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro, no centro da cidade, a convidar os dois para a terceira edição deste ano.

Enquanto Marcelo vai conversar com o público sobre as histórias do seu livro Ainda Estou Aqui , que baseou vencedor do Oscar de Filme Internacional em março deste ano, a participação de Juliana é sobre Crimes sem Castigo: Como os Militares Mataram Rubens Paiva, o livro documental que foca na investigação do desaparecimento do ex-deputado federal Marcelo Rubens Paiva durante a ditadura militar.

No livro Crime sem Castigo: Como os Militares Mataram Rubens Paiva, Juliana Dal Piva trata da investigação do caso e mostra como o processo, aberto em 26 maio de 2014, por homicídio e ocultação de cadáver do ex-deputado federal Rubens Paiva, deu um novo rumo no poder Judiciário brasileiro para a impunidade contra os crimes cometidos por militares durante a ditadura iniciada em 1964. Pela primeira vez, a ação de um juiz pedia a punição criminal de um assassinato cometido naquele período.

Em Ainda Estou Aqui, a personagem principal é Eunice Paiva, casada com o deputado Rubens Paiva, que esteve ao lado dele quando foi cassado e exilado, em 1964. Mãe de cinco filhos, entre eles Marcelo, teve que criá-los sozinha após o marido ter sido preso por agentes da ditadura, em janeiro de 1971, torturado e morto. Mesmo diante de tanto sofrimento resistiu, voltou a estudar, formou-se em direito e tornou-se defensora dos direitos indígenas. No livro, ao falar da doença de Alzheimer da mãe, Marcelo traz memórias da família, incluindo os momentos difíceis sem a presença do pai que foi levado sem explicações.

Juliana Dal Piva disse que costuma conversar com Marcelo, inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) de retomar discussão sobre limites da Lei de Anistia para não atingir crimes contra a humanidade como é o caso de Rubens Paiva.

A tarefa de desvendar o caso não foi fácil e teve monitoramento da ditadura a cada passo dado no sentido de descobrir o que tinha ocorrido e impedir que a verdade aparecesse. Somente em 2014, foi possível que o grupo de Justiça de Transição do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPRJ) resolvesse o caso, o que resultou em cinco militares apontados pelo assassinato de Rubens Paiva.

“O filme e sobretudo o trabalho do livro do Marcelo gerou isso. Eu fico feliz em me somar a isso e somar a esse trabalho. Para o Marcelo é a vida, a história, a biografia dele. Ele vai com este olhar de dentro da família e eu sou uma jornalista que faz investigação. Me dediquei a investigar o desaparecimento do pai dele. O meu livro reúne muito mais do que o meu trabalho em torno disso, mas todas as iniciativas que se fizeram de investigação sobre o assassinato e o desaparecimento de Rubens Paiva desde 1971”, analisou em entrevista à Agência Brasil.

O encontro será uma oportunidade de juntar a literatura da obra de Marcelo Rubens Paiva com o testemunho da história do país do livro de Juliana Dal Piva.