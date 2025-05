Risco de negro ser vítima de homicídio é 2,7 vezes maior no Brasil

Ser umafaz você enfrentar um. A constatação faz parte do Atlas da Violência, divulgado nesta segunda-feira (12), no Rio de Janeiro.

O estudo coordenado pelo pesquisador Daniel Cerqueira, do Ipea, e pela diretora executiva do FBSP, Samira Bueno, considera como negros o conjunto de pessoas pretas e pardas, que somam 55,5% da população brasileira e enfrentam as piores condições socioeconômicas . O grupo populacional classificado como não negro é a soma de pessoas brancas, amarelas e indígenas.

Morte de indígenas

A pesquisa do Ipea e do FBSP também se debruça sobre a violência contra indígenas. Os dados mostram que, em 2023, foram 234 homicídios. Isso indica taxa de 22,8 por cada 100 mil habitantes.

Apesar de ser um índice superior ao da população brasileira como um todo (21,2), o estudo identifica uma convergência ao longo dos anos, ou seja, diminuiu a diferença entre os grupos populacionais.

>> Taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes:

2013

Indígenas: 60,5

Brasil: 28,8

2018

Indígenas: 29,5

Brasil: 27,9

2023

Indígenas: 22,8

Brasil: 21,2

Especificamente entre 2022 e 2023, houve comportamento inverso, com aumento da taxa entre indígenas (21,5 para 22,8) e redução da brasileira (21,7 para 21,2).

Ao observar as informações nos estados, Roraima apresenta indicador mais de dez vezes o do Brasil: 235,3 homicídios por 100 mil habitantes. Em seguida figura Mato Grosso do Sul (178,7).

Os pesquisadores descrevem os números de homicídios de indígenas como “problema grave e complexo”, e fazem a ressalva de que os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade apresentam “ausência da caracterização dos povos indígenas (ou das etnias)”.

“Mais interessante seria se conseguíssemos analisar a violência sofrida por cada povo", observa.

O documento frisa que sem os dados por etnias, fica impedida a compreensão detalhada da violência letal enfrentada por cada povo indígena, “não se podendo inferir, por exemplo, os reais riscos de desaparecimento de povos que possuem baixa representatividade demográfica e altas taxas de homicídio”.

Povos agredidos

A identificação dos povos indígenas foi possível quando se buscou dados de internação hospitalares decorrente de agressões. Os dados cobrem de 2013 até 2024. Nesse período, foram contabilizadas 1.554 internações.

Com as informações de etnias disponíveis, o Atlas da Violência afirma que “as dimensões históricas da violência sofrida por indígenas restam evidentes”.

>> Povos com mais internações por agressão:

Guarani-Kaiowá , no Mato Grosso do Sul, 574 casos (36,9% de todos os casos)

, no Mato Grosso do Sul, 574 casos (36,9% de todos os casos) Kaingang registrou 142 casos de internações nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo

registrou 142 casos de internações nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo Terena (66), maioria no Mato Grosso do Sul

Os autores do levantamento acrescentam que o contexto da violência contra o povo Guarani-Kaiowá é marcado pelo avanço do agronegócio e pela piora das condições de vida, sobretudo no Mato Grosso do Sul.

“Como resultado, acompanha-se o aumento de conflitos armados e, consequentemente, agressões físicas diretamente relacionadas à defesa de direitos e retomada de territórios tradicionais”, informa.