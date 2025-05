Programa Caminhos da Reportagem destaca a história de Santa Dica

Para explicar o papel marcante dessa mulher, a equipe do Caminhos da Reportagem esteve em Lagolândia em uma data especial: na comemoração dos 120 anos de Dica, em 13 de abril. A produção traz essa experiência para a telinha a partir de entrevistas com familiares, pesquisadores, historiadores e pessoas que já contaram ou desejam abordar a trajetória dela no cinema.

"Ela estava falando outros idiomas, estava recebendo as entidades. Um dia eu falei pra ela: 'Vó Dica, que língua é aquela que você estava conversando?' E ela falou: 'É a língua do além, minha filha'", lembra.

"No caso dela, me chama a atenção porque ela é mulher e, diferentemente de outros líderes carismáticos desse mesmo período, ela assume prerrogativas sacerdotais, batizando, crismando e realizando casamentos", afirma.

O historiador Ubirajara Bragança, que pesquisou sobre Santa Dica na sua tese de doutorado, explica que os movimentos messiânicos no Brasil aconteceram com a chegada da República, como Antônio Conselheiro liderando Canudos e Santa Dica em Lagolândia.

Cinema

Dica faleceu, aos 65 anos, em 1970, em Goiânia, mas foi sepultada em Lagolândia. Sua história já virou filme.

O cineasta uruguaio Carlos Del Pino mora no Brasil há 50 anos e se interessou pela vida de Dica. Ele dirigiu o longa-metragem A República dos Anjos (1991) e o documentário Santa Dica do Sertão (1989).

A produtora executiva de audiovisual Simonia Queiroz planeja um filme de ficção sobre Santa Dica.

"Há um interesse histórico por biografias, principalmente biografias femininas, de histórias que foram se apagando com o tempo ou não são contadas nos livros didáticos", reforça.

Reconhecimento nacional

Para retomar a memória de Santa Dica, um grupo de jovens fundou há dois anos o Instituto Santa Dica. Segundo a presidente, Lucília Amaral, existe um plano de criar um memorial com obras sobre Dica.

A memorialista Waldetes Aparecida Rezende ressalta a necessidade de dedicar à Santa Dica a importância histórica que ela merece e as pessoas não conhecem.

"Reconhecer como personagem histórica incontestável tanto aqui do lugar quanto de Goiás e até do próprio Brasil".

Ubirajara Bragança também defende que Dica é uma figura que precisa ser resgatada. "As fontes nos ajudam com uma aproximação histórica. A gente errar menos sobre ela. Então acredito que a pesquisa não está esgotada", completa o estudioso.

Sobre o programa

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem tem horário alternativo na madrugada para terça, às 4h30. A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS. .

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Veja como sintonizar.