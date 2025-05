Inscrições para a 28ª Olimpíada de Astronomia acabam hoje em São Paulo

As inscrições são feitas no site da OBA, onde podem ser obtidas mais informações como o regulamento e editais da competição.

“É uma olimpíada de conhecimento para crianças e jovens que precisam conhecer sobre o universo em que vivem. Entre todas as ciências obrigatórias na escola, não tem astronomia, muito menos astronáutica. São temas que despertam curiosidade entre os jovens. Ao estudá-los, eles começam a entender o universo, as estações do ano, as fases da lua, eclipses, coisas bem básicas que chamam atenção e que as pessoas deveriam saber explicar ou entender,” disse João Canelle, coordenador da OBA.