Semana S tem atrações musicais e serviços de saúde e cidadania

As atividades gratuitas são promovidas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), federações e sindicatos.

Iza, Diogo Nogueira, Samuel Rosa, Michel Teló, Jota Quest, Vanessa da Mata, Barões da Pisadinha, Raça Negra, Daniel, Arnaldo Antunes, Almir Sater, Timbalada e Dudu Nobre são algumas das atrações musicais.

Personalidades como Criolo, Bernardinho, Bela Gil e Gabriel o Pensador participarão dos eventos com falas sobre empreendedorismo. Diretores e executivos de empresas e iniciativas privadas também estarão presentes em encontros e palestras, que têm o objetivo de impulsionar negócios de desenvolvimento.

A Semana S vai de hoje até o próximo domingo (18). Para participar, é preciso se inscrever no site do evento. A programação completa está no link ou no aplicativo oficial da Semana S. Os organizadores esperam cerca de 500 mil pessoas ao longo do evento.