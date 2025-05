Projeto da Unifesp acolhe mães de vítimas de violência policial

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os objetivos do projeto são deslocar suas integrantes da condição de objetos de pesquisa para a de pesquisadoras sociais, promover a escuta efetiva de seus relatos e provocar uma resposta do poder público, inclusive com a criação do cargo de agente. Conforme explicado no evento de lançamento, no último dia 7, o grupo reivindica políticas públicas apropriadas para o acolhimento dos familiares e para garantir reparação psicossocial a eles.

Do projeto, que conta com o apoio do Movimento Independente Mães de Maio e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deverão resultar um documentário, um livro e uma série de protocolos. Também está prevista a realização de um seminário nacional sobre a questão.

Os moldes em que foram pensados os encontros entre as participantes levam em conta o compartilhamento do que essas mães viveram, e ainda vivem, após terem filhos mortos por policiais militares. Elas se reúnem em plataformas online, duas vezes por mês, e acabam sendo beneficiadas paralelamente com formação política, o que as prepara para atuar como articuladoras.

A supervisora executiva e pedagógica do EnfrentAção, Aline Rocco, diz que, apesar de passarem por uma dor descomunal, as mães nem sempre são consoladas – em muitos casos, há insensibilidade até mesmo no próprio núcleo familiar. Por isso, elas vão buscar alívio fora de casa.