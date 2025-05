Conversa com o Autor tem edição especial de Dia das Mães

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No programa, Nina Rizzi fala sobre a força da maternidade no imaginário das crianças e diz que é fundamental que as mães lerem para os filhos e que os pais tenham tempo para contar histórias. Em uma conversa franca e direta com a anfitriã Katy Navarro, a escritora apresenta aos ouvintes suas lembranças, afetos e amor aos livros.

Além de escritora, Nina Rizzi é tradutora, pesquisadora, professora, editora e curadora, com poemas, ensaios e traduções publicados em diversas revistas, jornais, suplementos e antologias. Entre suas publicações, destacam-se Elza: A Voz do Milênio; Caderno Goiabada de Prosa e Poesia; Sereia no Copo d'Água; Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo; Geografia dos Ossos; A Duração do Deserto; e Tambores pra N’Zinga. Os títulos abrangem prosa, poesia e ensaios.

No Conversa com o Autor deste domingo (11), Nina fala também de poesia e do livro mais recente, Diáspora Não É Lar, em que aborda questões de racismo. Na obra, a autora rememora em poemas episódios de racismo sofridos na infância, na juventude e na vida adulta, do ambiente escolar às casas-grandes em que a mãe trabalhava, até a culpa preconcebida que, segundo ela, recai sobre os corpos negros.

O programa

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre sua obra e assuntos variados do mundo dos livros.