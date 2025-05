TV Brasil: Samba da Gamboa recebe Jorge Aragão neste domingo

A apresentadora Teresa Cristina recebe o Poeta do Samba, Jorge Aragão, para interpretar seus maiores sucessos e relembrar momentos marcantes de sua trajetória na edição inédita do Samba na Gamboa deste domingo (11), às 13h, na TV Brasil.

O sambista veterano canta repertório autoral com clássicos do gênero. Ele entoa músicas como Mutirão de amor, Lucidez e Do fundo do nosso quintal, Identidade e Colcha de algodão, entre outras obras. Com quase 50 anos de estrada, o bamba recorda o começo da vida artística, no Cacique de Ramos, a passagem no grupo Fundo de Quintal e a carreira solo.

Feliz com o convite para participar do bate-papo com a cantora e compositora na produção da emissora pública, o artista agradece a oportunidade.

"O Samba na Gamboa é muito importante para o nosso segmento", destaca o astro logo no início da entrevista.

Resenha, futebol e comida. Essa era a combinação marcante para o movimento que transformou o samba nas décadas de 1970 e 1980 no Rio de Janeiro. Jorge Aragão conta que ele e os demais compositores envolvidos naquela fase do Cacique de Ramos não tinham percepção de que estavam fazendo história