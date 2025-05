Premiação é da TV pública, diz Cissa Guimarães sobre prêmio APCA

Apresentado por Cissa Guimarães, a produção destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país.

“É um prêmio para a equipe toda do Sem Censura. O coletivo é a coisa mais importante. Nada acontece com uma pessoa fazendo sozinha. Um prêmio tão importante quanto esse, o APCA, ser dado a um programa que estava fora do ar há anos e que a gente conseguiu retomar no ano de 2024 e atingir esse sucesso com entrevistas tão incríveis, esse prêmio é para todos que também foram ao programa e que compartilharam suas histórias. É um prêmio da cultura brasileira, da TV pública brasileira, principalmente isso. Vamos receber o prêmio do povo brasileiro”, disse Cissa.