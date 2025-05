Motorista ataca mulher com spray em SP: 'Vagabundas não respeitam trânsito'

Uma jornalista de 44 anos foi vítima de agressão verbal e física durante um episódio de intolerância no trânsito na tarde desta sexta-feira, 9, em São Paulo. A mulher, Janaina Oliveira, procurou a Polícia após ser ofendida e atingida por spray lançado pelo homem que conduzia um carro de luxo.

Discussão começou após manobra no trânsito

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 23º Distrito Policial de Perdizes, Janaina reduziu a velocidade na rua Caiubi, no bairro de Perdizes, para acessar um posto de combustíveis. O motorista que seguia atrás dela teria se irritado com a parada e passou a buzinar insistentemente.